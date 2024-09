Para Sempre MPB une 'pioneiras' Gaby Amarantos e Majur: 'É algo absoluto'

O "Dia Brasil" do Rock in Rio contará com homenagens e estreias. No show "Para Sempre MPB", no dia 21, Gaby Amarantos se consagra como a primeira artista do Norte a se apresentar no Palco Mundo. Enquanto Majur será a primeira cantora trans.

O que vai acontecer

As duas se unem a nomes consagrados da MPB. Elas dividem o palco com Ney Matogrosso — que abriu a primeira edição do festival em 1985—, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Daniela Mercury e BaianaSystem.