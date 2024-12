Por que solteirice de Selton Mello intriga alguns e deixa outros com inveja

Ser solteiro, para ele, cai como uma luva. O silêncio da casa é uma delícia. "Não sei, pode ser que eu case, mas não é uma coisa que pense, não tenho de fato um sonho de ter uma família", diz, contando que teve fases de sair para a gandaia, mas agora, aos 51, anda meio cansado e adora ficar em casa.

As apresentadoras concordam. Bela Gil levanta a teoria dos casamentos simbióticos em que ambos se tornam um só como se essa fosse a única chave para ser feliz. É quase como tratar a individualidade do outro como um algoz das histórias de amor —quando é justamente isso, manter a individualidade, que fortalece as relações saudáveis.

Tem também uma pitadinha do egoísmo dos dias de hoje. É difícil ceder os próprios desejos em nome do outro. Ouço Selton Mello falar do silêncio em sua casa com certa inveja —eu também adoro silêncio, mas uns miados de gato cortam essa paz, uma bola quica na sala, a Alexa está contando piadas a pedido de um adulto, a máquina de lavar faz ruídos e tudo isso tem a trilha sonora de um uivo reclamão de criança dizendo "eu não quero estudar pianooooo". De onde tirei a ideia de constituir família, eu às vezes questiono.

Rita Batista lembra, na conversa com Selton, que se perdeu o medo da solidão. De fato, parece que trocamos por uma alegria da solitude. Um monte de amigos moram sozinhos e hoje quem tem inveja deles são os casados. E olha que a gente cresceu aprendendo que é errado não casar, hein? Errado, na verdade, é achar que existe um padrão de vida ideal que serve para todos.

Uma amiga, convicta como Selton, diz que sexo é superestimado. O prazer dela está em moer grãos de café e tomar uma xícara enquanto olha a vista da varanda. Outra amiga achou um lugar para contemplar vaga-lumes no interior de São Paulo.

Um amigo não troca o cineminha sozinho por companhia nenhuma. E tem gente que só gosta mesmo de ver meme da Fernanda Torres —quem pensa em andar de mão dada quando tem essa mulher sendo maravilhosa na internet?