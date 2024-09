Ne-Yo, Mariah Carey, Gloria Gaynor e Joss Stone cantam fora do Rock in Rio

Com shows marcados para o segundo fim de semana do Rock in Rio, quatro artistas aproveitam a longa viagem ao Brasil e vão estender suas turnês para outras cidades brasileiras: Ne-Yo, Mariah Carey, Gloria Gaynor e Joss Stone.

O que vai acontecer?

O cantor americano Ne-Yo abre a leva de atrações na quinta (19), no Espaço Unimed, em São Paulo. Autor de vários hits que já lhe renderam três prêmios Grammy, ele traz ao Brasil show da turnê "Champagne & Roses", após passar o mês de agosto fazendo uma série de shows em Las Vegas. No Rock in Rio, Ne-Yo se apresenta no palco Mundo, no domingo (22), último dia do festival.

Na sexta (20), é a vez de Mariah Carey cantar no Allianz Parque, em São Paulo. Sem vir ao Brasil há 14 anos, a popstar deve fazer desse encontro com o público daqui uma grande festa com hits como "Hero", "Heartbreaker" e "Fantasy". No Rock in Rio, Mariah Carey encerra o palco Sunset, no domingo (22).