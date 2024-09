Atração do Rock in Rio, MC Hariel trava luta contra robôs: 'Tem uma guerra'

MC Hariel vai levar ao Rock in Rio seu projeto "Funk Superação", que expande o batidão na sonoridade e nas ideias. Ele canta neste domingo (15), no Espaço Favela, às 19h. O cantor de 26 anos é uma das maiores referências do funk de São Paulo.

Qual é a ideia?

O título do projeto faz trocadilho com o rótulo "funk ostentação". Para Hariel, o valor do funk é ainda maior do que o dos artigos de luxo que aparecem nas letras desta vertente.

O funk é a fortaleza de uma realidade difícil. "Para quem é de uma classe social abaixo, a gente já sente que o fim vem a qualquer momento", diz Hariel em entrevista a Toca.