TikTok vai além e pretende fechar operação nos EUA no domingo

O TikTok planeja impedir o uso de seu aplicativo por usuários nos Estados Unidos a partir de domingo, 19 de janeiro, quando uma proibição federal poderá entrar em vigor, a menos que a Suprema Corte se mova para bloqueá-la, disseram fontes familiarizadas com o assunto.

O resultado da medida seria diferente daquele determinado pela lei. A legislação determina a proibição apenas de novos downloads do TikTok nas lojas de aplicativos da Apple ou do Google, enquanto os usuários existentes poderiam continuar a usá-lo por algum tempo.

De acordo com o plano do TikTok, as pessoas que tentarem abrir o aplicativo verão uma mensagem pop-up direcionando-as para um site com informações sobre a proibição, disseram as fontes, solicitando anonimato, pois o assunto não é público.