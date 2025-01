Mais de meio milhão de "refugiados do TikTok" migram para chinês RedNote

Os usuários chineses do aplicativo, com um certo sentimento de perplexidade, deram as boas-vindas aos seus novos colegas norte-americanos e trocaram comentários com eles sobre tópicos como alimentação e desemprego entre os jovens.

Ocasionalmente, no entanto, os norte-americanos entraram em um território mais arriscado.

"É normal perguntar sobre como as leis são diferentes na China e em Hong Kong?", perguntou um usuário norte-americano.

"Preferimos não falar sobre isso aqui", respondeu um usuário chinês.

Esses intercâmbios culturais improvisados estavam ocorrendo em todo o RedNote, conhecido na China como Xiaohongshu, à medida que o aplicativo chegou ao topo da recomendação de downloads nos EUA esta semana. Sua popularidade foi impulsionada por usuários norte-americanos de mídia social que buscam uma alternativa ao TikTok, de propriedade da ByteDance, dias antes de sua iminente proibição.

Em apenas dois dias, mais de 700.000 novos usuários aderiram ao Xiaohongshu, disse à Reuters uma fonte próxima à empresa. A Xiaohongshu não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.