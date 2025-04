Zuckerberg no tribunal: o que está em jogo no julgamento da Meta

Falhas ao criar novos aplicativos. Zuckerberg também reconheceu que muitas das tentativas da empresa de criar seus próprios aplicativos falharam. "Criar um novo aplicativo é difícil e, na maioria das vezes, quando tentamos criar um novo aplicativo, ele não ganhou muita tração", disse Zuckerberg ao tribunal.

"Provavelmente, tentamos criar dezenas de aplicativos ao longo da história da empresa e a maioria deles não deu certo", acrescentou.

O Facebook comprou o Instagram em 2012 por US$ 1 bilhão, em dinheiro e ações. Foi a primeira empresa que a companhia adquiriu e manteve em funcionamento como um aplicativo separado. Dois anos depois, o aplicativo de mensagens WhatsApp, comprado por US$ 22 bilhões, se tornou um dos maiores mensageiros em utilização no mundo.

Por que é importante?

Nos bastidores, a Meta vem conectando a infraestrutura de seus aplicativos desde 2019. Hoje, estão umbilicalmente ligados. A faceta visível da ação é a conexão entre contas do Facebook, Instagram e Messenger. Com ela, você posta em uma rede social a partir da outra.

Uma condenação por monopólio colocaria o arranjo em risco. Também sacrificaria o esforço da plataforma para construir um perfil único do usuário com dados obtidos de todas as plataformas e assim destinar a ele anúncios mais valiosos.