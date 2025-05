'O Céu da Boca': peça de Duvivier prega revolução que começa pela língua

Quando diferentes teologias enfatizam o poder mágico, curador ou transcendental da "palavra", o que estão dizendo é que falta algo para completar a imperfeição da linguagem: a nossa fé. É a crença nas instituições religiosas, nas práticas comunitárias de oração e na liturgia que dá força à palavra, salva e cria mundos.

O que vemos em "O Céu da Língua", em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, é uma viagem pela imperfeita perfeição da linguagem.

A peça começa com referências a Camões, tem música e figurinos do século 16 e me preparava para uma jornada didática sobre o barroco. Mas não era nada isso. Ou melhor, era muito mais do que isso, apesar disso.

Gregório nos leva por uma discussão prática e bem-humorada sobre como aprendemos a falar e como como a infalização do discurso acompanha nossa vida amorosa — e denuncia nossas fantasias.

Sempre com a leveza afiada da crítica que cabe à comédia, a peça passa pelos ajustes do novo acordo ortográfico, as mazelas da colonização linguística no Brasil e até pela poesia concreta escondida na palavra "lágryma" quando ela perder o "y".

Depois, passamos pela poesia espontânea da língua, quando certas palavras parecem feitas sob medida para o que representam. "Afta", por exemplo: é chata, persistentemente dolorosa e difícil de pronunciar.