'Por favor' e 'obrigado': por que maioria das pessoas é educada com ChatGPT

18% agem educadamente por medo de uma revolta de IA no futuro. Os outros 33% dos entrevistados nos Estados Unidos revelaram não serem educados por estarem usando o recurso com pressa para obter respostas.

Já no Reino Unido, o número de pessoas educadas com chatbots cresce para 71%. Desses, 83% revelaram serem educados porque é correto agir assim, já para 17% elas também têm medo de uma possível revolta dos robôs. E por lá, 29% dos entrevistados revelaram não serem gentis com a IA.

Medo de uma revolta cibernética faz com que usuários sejam educados com ferramentas de IA Imagem: Dado Ruvic/Reuters

O fato de a maioria preferir ser gentil com a IA dividiu especialistas. "Quando dizemos 'por favor' ao ChatGPT, não somos irracionais - somos irreprimivelmente humanos", AJ Ghergich, VP global da Botify.