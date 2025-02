'Não contrate humanos': por que Zuck ama ideia que rendeu ameaça a startup

Ela não é esse bicho-papão que vai comer o seu trabalho do dia para a noite

Diogo Cortiz

Desde que a IA ganhou fama, um dos maiores burburinhos em torno da tecnologia é que ela vai extinguir empregos. Mas um novo estudo mostra que a tecnologia vai, sobretudo, mudar a forma de trabalhar.

Por que 2025 é o último ano para o Lula regular redes?

A janela para regular as plataformas digitais está se fechando. O cálculo político já circula nas esferas do poder, segundo análise da professora de inovação, tecnologia e direito do IDP, Tainá Junquilho. E, se o governo Lula quiser tomar alguma dianteira no assunto, a hora é agora.