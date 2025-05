'Digitando com o pensamento': chip cerebral de Musk conecta paciente à internet

Essa combinação de implante, IA generativa e clonagem vocal coloca Smith no centro de um ecossistema que envolve tecnologia de ponta e o próprio Musk, já que o paciente usa o chip Neuralink, o Grok e o X, todos de propriedade do bilionário.

A empresa segue expandindo os testes. O segundo paciente conhecido, identificado apenas como Alex, é um ex-técnico automotivo com lesão na medula. Desde o implante, ele conseguiu utilizar softwares de design 3D e jogar videogames.

No primeiro caso, no entanto, a experiência teve um revés: parte dos fios se soltou do cérebro do paciente Noland Arbaugh, o que levou a empresa a adotar mudanças cirúrgicas e no design do implante, como a redução do espaço entre o dispositivo e o córtex cerebral.

No início de abril, a Neuralink abriu inscrições para que voluntários ao redor do mundo se inscrevam para terem um chip da empresa implantado em seus cérebros, e testar a tecnologia.

A Neuralink tem afirmado que seu objetivo imediato é restaurar a autonomia digital de pessoas com paralisias severas. No futuro, porém, o plano é ambicioso: usar o dispositivo para aprimorar as capacidades cognitivas de pessoas saudáveis.