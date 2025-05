Trump como papa: foto não é 'brincadeira', mas teste para uso político da IA

Imagem: @realDonaldTrump/Divulgação via REUTERS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou a reação contra uma imagem gerada por IA dele como o papa publicada pela Casa Branca nas mídias sociais, dizendo que era uma brincadeira inofensiva, mas especialistas em comunicação disseram que não viram o lado engraçado.

As publicações geradas por IA no fim de semana de Trump vestido com vestes papais brancas e outra dele empunhando um dos sabres de luz vermelhos preferidos pelos vilões nos filmes "Star Wars" pareciam típicas das provocações que o presidente emprega para energizar os apoiadores e trollar os críticos.

Desde que retornou ao cargo em 20 de janeiro, Trump tem dominado os ciclos de notícias. Em um fim de semana relativamente tranquilo, as duas imagens garantiram que Trump continuasse a ser um dos principais tópicos de conversa nas mídias sociais e fora delas.