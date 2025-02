IA criará o dobro do nº de empregos mortos por ela, diz estudo; veja lista

O relatório "O futuro do trabalho em 2030", do Fórum Econômico Mundial, prevê que o volume de tarefas feitas exclusivamente por seres humanos, hoje a maioria em um ambiente de trabalho, terá espaço reduzido para as empresas. Enquanto isso, as ações realizadas só por máquinas subirão 50%.

Os pesquisadores do Fórum Econômico Mundial reuniram as tarefas em um ambiente de trabalho em três grupos. De acordo com respostas coletadas junto a mil empresa do mundo todo sobre o estado atual do trabalho e as perspectivas de futuro em seus respectivos segmentos, chegaram à seguinte conclusão:

ações feitas apenas por pessoas: 47%

ações feitas por pessoas e máquinas: 30%

ações totalmente automatizadas: 22%

Para 2030, a previsão é que o cenário mude da seguinte forma:

ações feitas apenas por pessoas: 33%

ações feitas por pessoas e máquinas: 33%

ações totalmente automatizadas: 34%