Katy Perry no espaço: veja detalhes da viagem em foguete da Blue Origin

Quando chegaram ao espaço, a cantora Katy Perry cantou "What a wonderful world" (que mundo maravilhoso, em tradução livre), de Louis Armstrong. Kate ainda disse que a experiência de ir ao espaço foi a mais importante da sua vida após ser mãe. Sobre a escolha da música, disse que não cantou um de seus sucessos, pois não era sobre ela.

0:00 / 0:00

A viagem espacial de hoje é para fins turísticos e foi um "bate-volta" espacial. O foguete decolou, acelerando a mais de 3.000 km/h, e após 2m40s de voo, a cápsula com a tripulação desacopla do propulsor. Este, por sua vez, voltou à superfície por volta das 10h38. Enquanto isso, a cápsula chega até a linha de Kárman (que fica a 100 km de altitude acima do nível do mar).

Por cerca de 4 minutos, as tripulantes experimentam um ambiente de gravidade zero. Neste momento, a tripulação costuma retirar os cintos de segurança para poder flutuar dentro da cápsula, e observar a curvatura da Terra.

Na sequência, a cápsula começou o processo de descenso, por volta das 10h40. Ela conta com mini-foguetes que reduzem a velocidade na queda, e um paraquedas é acionado para uma volta suave, prevista para acontecer no deserto do Texas.

Este é o 12º voo com tripulantes do foguete New Shepard, da Blue Origin, e tem como destaque ter uma tripulação 100% feminina. Antes disso, em 1963, a União Soviética enviou a cosmonauta Valentina Tereshkova para uma missão de três dias na órbita da Terra.