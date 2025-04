Katy Perry no espaço: quanto custa viagem em foguete da Blue Origin?

A empresa de Bezos pede um depósito de US$ 150 mil (R$ 880,5 mil) apenas para iniciar o processo. Este valor é totalmente reembolsável, segundo a empresa. A página também afirma que preencher o formulário "não garante um lugar em um futuro voo do New Shepard".

O valor total da passagem, entretanto, ainda é um mistério. Em 2021, um assento no primeiro voo da companhia foi vendido a US$ 28 milhões (R$ 164,4 milhões), segundo o The New York Times.

No voo de segunda-feira, um porta-voz da empresa afirmou à CNN que algumas das passageiras voaram de graça, outras não. A Blue Origin não revelou quem foram as pagantes, nem quanto elas precisaram desembolsar para o passeio.

Relembre a última missão

A missão NS-31 foi realizada anteontem, com uma tripulação exclusivamente feminina. A decolagem ocorreu às 10h30 (horário de Brasília) e, às 10h42, a tripulação voltou à Terra em segurança. No voo estavam presentes: