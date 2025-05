Sangue menstrual tem potencial para fertilizar plantas em Marte

Com o intuito de investigar as condições de vida em Marte, uma missão de cientistas espanholas descobriu uma forma inusitada de se obter alimentos no espaço. Simulando as condições de vida no planeta vermelho, a missão Hypatia 2 constatou o potencial promissor do sangue menstrual como fertilizante para conseguir alimento de brotos verdes.

A Hypatia 2 foi a primeira missão simulada na qual as astronautas utilizaram coletores menstruais, numa iniciativa que busca normalizar a ideia de que as mulheres podem viajar ao espaço sem interromper o ciclo menstrual e que, longe de ser um fardo devido à geração de lixo, não produz resíduos e pode ainda gerar benefícios na produção de alimentos.

A tripulação ficou isolada por duas semanas no mês de fevereiro, com restrições de água e comida, na Estação de Pesquisa do Deserto Marciano (MDRS), localizada nos Estados Unidos. Durante esse tempo, as astronautas realizaram vários experimentos e os resultados das pesquisas foram publicados nesta segunda-feira (07/05).