Trump prioriza viagem a Marte e cancela estação lunar para 2026

"O Orçamento elimina gradualmente o foguete Sistema de Lançamento Espacial (SLS) e a cápsula Orion, extremamente caros e atrasados, após três voos", afirma o resumo do orçamento, destacando o custo de US$ 4 bilhões por lançamento do SLS. O custo de desenvolvimento do foguete, de aproximadamente US$ 23 bilhões desde 2010, está "140% acima do orçamento", acrescenta.

"O Orçamento financia um programa para substituir os voos do SLS e da Orion para a Lua por sistemas comerciais mais econômicos, que dariam suporte a missões lunares subsequentes mais ambiciosas", acrescentou o resumo.

(Reportagem de Joey Roulette)