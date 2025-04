Só mulheres: como é o voo que levará Katy Perry e noiva de Bezos ao espaço

Hoje por volta das 10h30 (horário de Brasília) está prevista a missão NS-31. Conduzida pela empresa espacial Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos, ela vai levar a cantora Kate Perry, a jornalista Lauren Sánchez, que é noiva de Bezos, e outras mulheres americanas para um "bate-volta" no espaço.

O que aconteceu

Este é o 11º voo com tripulantes do foguete New Shepard, da Blue Origin, e tem como destaque ter uma tripulação 100% feminina. Antes disso, em 1963, a União Soviética enviou a cosmonauta Valentina Tereshkova para uma missão de três dias na órbita da Terra.

A viagem espacial de hoje é para fins turísticos e trata-se de um bate-volta espacial. O lançamento, realizado do Texas (EUA), vai ocorrer por volta das 10h30, com a decolagem do foguete New Shepard, acelerando a mais de 3.000 km/h.