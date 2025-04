Das celebridades mais usadas em golpes, metade é jornalista. Por quê?

Na maioria das vezes, o golpe envolve o uso de deepfake de famosos postados em redes sociais. Criminosos usam inteligência artificial para manipular áudio ou vídeo das personalidades para venderem algum produto milagroso, noticiar facilidades financeiras, promoções imperdíveis, auxílios governamentais ou investimentos falsos.

Para conferir maior veracidade, são geralmente usados trechos de telejornais ou participação dessas pessoas em podcasts. É comum também o uso de trechos de reportagens de sites conhecidos na íntegra ou manipulados, conforme a necessidade do golpe.

Detecção de deepfake passa por prestar atenção em detalhes de áudio e vídeo. Raphael, da Lupa, diz que geralmente em vídeos feitos com IA a sincronia do som com a boca é esquisita. Além disso, o fundo não combina com a pessoa. No caso de famosos, é recomendado que as pessoas verifiquem a página oficial verificada deles; no caso de promoções ou programas do governo, o recomendado é acessar diretamente o site oficial.

Personalidades de todos os campos ideológicos

Algo curioso do levantamento é que os golpistas são pragmáticos: eles usam famosos de qualquer campo ideológico, desde que seja efetivo para os seus fins.