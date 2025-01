Sal do mar faz a pele queimar mais ao sol? Entenda a osmose do processo

Se o sal desidrata a ponto de ser usado na conservação dos alimentos (com menos água, há menos chance de micro-organismos se multiplicarem), dá para imaginar o que acontece quando ficamos muito tempo com a água do mar sob a pele. E o cloro também ajuda a ressecar.

O correto é que nos intervalos entre um mergulho e outro a pessoa tome uma ducha de água doce e, em seguida, reaplique protetor solar, além de ser ideal ficar sobre a sombra do guarda-sol, sempre utilizando chapéus e bonés. A ducha retira a maior parte de sal e cloro e, assim, garante uma pele mais hidratada e protegida

Das 10h às 16h, há maior quantidade de radiação ultravioleta B, que pode causar queimadura, vermelhidão, envelhecimento precoce e até câncer de pele.

"Já a radiação ultravioleta A é igual durante todo o dia, por isso é necessário utilizar o protetor solar em qualquer horário", ressalta o médico.

O UVA bronzeia, mas também causa envelhecimento.

Fontes: Flávia Ravelli, dermatologista; Marcelo Bellini, dermatologista, professor colaborador do Hospital do Servidor Público Municipal, em São Paulo.