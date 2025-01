Fim de uma era: filtros de beleza do Instagram vão sumir a partir de hoje

Para achar os filtros oficiais da Meta, basta acessar o perfil do Instagram ou do Facebook na rede social. Na sequência, toque no ícone de três estrelas e navegue pelos filtros disponíveis.

Críticas aos efeitos

Criadores de filtros criticam o fim do recurso. Em página do Facebook com discussão sobre o assunto, o criador Antônio Augusto Almeida, por exemplo, diz que gastou horas desenvolvendo um filtro a pedido de uma clínica de saúde, e que agora não receberá mais pelo trabalho, já que a função será descontinuada. Outros criadores publicaram no grupo dizendo que o fim estava próximo e pedindo para que a empresa não acabe com o ?Meta Spark Studio? [a ferramenta que permite criar e publicar filtros].

Filtros de beleza passaram a ser alvo de escrutínio. Em 2019, o Instagram informou que removeria filtros de stories que simulavam procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. Em setembro de 2022, uma matéria do jornal norte-americano New York Times citava como os filtros de redes sociais estavam causando uma ?obsessão pela simetria facial? e levando as pessoas a fazerem procedimentos estéticos para ficarem parecidos com os filtros.

TikTok restringiu filtros para quem tem menos de 18 anos

Em novembro de 2024, a plataforma anunciou que restringirá o uso de alguns efeitos de aparência para usuários com menos de 18 anos. Essa restrição será implementada globalmente, ao longo dos próximos meses, confirmou o TikTok ao UOL.