Zuckerberg compra casa de US$ 23 milhões com dinheiro vivo em Washington

Esses CEOs têm fortunas tão vastas que comprar uma casa em D.C., mesmo que estejam pagando a mais, mesmo que não seja um ótimo investimento pelo preço que estão pagando, realmente não importa. Os benefícios que eles podem colher dos relacionamentos com o governo podem compensar qualquer perda de um mau negócio imobiliário Jennifer Knoll, corretora no mercado imobiliário há duas décadas

A mudança reflete a crescente atenção da Meta às pautas regulatórias e políticas relacionadas à tecnologia e inteligência artificial. A virada acontece especialmente em um cenário de reconfiguração no eixo de poder em Washington, após o retorno de Donald Trump à presidência.

Além disso, a escolha por Washington pode indicar um reposicionamento estratégico de Zuckerberg. Por anos, ele se manteve afastado do centro político dos EUA, mesmo sendo figura frequente em audiências no Congresso. Agora, com um endereço fixo a poucos minutos da Casa Branca, o bilionário parece disposto a estreitar os laços com o alto escalão do governo norte-americano.