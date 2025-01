Buscas sobre como excluir Facebook e Instagram sobem após mudanças na Meta

Pesquisas sobre como cancelar e excluir contas no Facebook, Instagram e Threads, plataformas controladas pela Meta, dispararam após o CEO da bigtech, Mark Zuckerberg, anunciar mudanças significativas em suas redes sociais, como o fim do sistema de verificação de fatos por agências de checagens para adotar notas de comunidade similar ao X.

O que aconteceu

Buscas sobre a forma de cancelar essas plataformas registraram aumento nos Estados Unidos após o anúncio de Zuckerberg — as novas regras serão aplicadas primeiro no país norte-americano. Pesquisas por termos "como excluir permanentemente o Facebook" atingiram a pontuação máxima de interesse do Google Trends, ferramenta que filtra as buscas e os interesses dos usuários no Google. As informações são do TechCrunch.

Usuários também pesquisaram formas de deletar informações pessoais das redes controladas pela Meta. Termos "como excluir todas as fotos do Facebook", "como sair do Facebook", "como excluir conta de Threads" e "como excluir conta do Instagram sem fazer login" cresceram 5.000% em comparação com períodos anteriores.