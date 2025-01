Tchau, filtros de beleza: Instagram vai remover função na próxima semana

Quando lançamos a plataforma há sete anos, a realidade aumentada era uma novidade para a maioria dos usuários. Desde então, a imaginação, inovação e criatividade de nossa comunidade de criadores de RA expandiram o alcance da tecnologia para centenas de milhões de pessoas nas plataformas da Meta

Nota da Meta sobre o fim dos filtros, em agosto de 2024

Não custa lembrar que, apesar da remoção do Instagram, as pessoas poderão aplicar filtros usando outros apps. A grande mudança é que os filtros de terceiros não estarão mais disponíveis para uso dentro do app.

Empresa não dá detalhes sobre razão do fim dos filtros. Diz apenas que decisão "é parte de esforços para focar em produtos que vão atender melhor às necessidades futuras de nossos consumidores e clientes corporativos".

Repositórios de filtros da página do Instagram Imagem: Reprodução

Filtros de realidade aumentada foram lançados inicialmente em 2017 no Instagram. A funcionalidade foi "copiada" do Snapchat, assim como os stories. De acordo com a Meta, mais de 600 mil pessoas, de mais de 190 países, criaram filtros na plataforma.

Para achar os filtros oficiais da Meta, basta acessar o perfil do Instagram ou do Facebook na rede social. Na sequência, toque no ícone de três estrelas e navegue pelos filtros disponíveis.