Chips, peças e celulares: como o tarifaço de Trump afetará o mundo tech

Lenovo/Motorola

Na área de smartphones, a Motorola (cuja dona é a chinesa Lenovo) tem grandes linhas de produção na China, porém conta com fábricas na Índia e no Brasil. A Counterpoint cita que a empresa poderia "realocar a produção" nos dois países, embora, ressalta o comunicado da empresa, "soluções de longa prazo também poderão ser alvos de tarifas".

Na área de hardware (fora smartphones), a Lenovo pode sofrer com taxas, que podem encarecer servidores ou computadores. Apesar disso, em chamada recente com investidores, o CEO da Lenovo, Yuanqing Yang, diz que a empresa é "mais flexível e resiliente para se adaptar a diferentes cenários comparados com nossos competidores".

Quem deve ganhar (ou perder menos)

Samsung

Gigante sul-coreana não depende tanto da China na produção de celulares. De acordo com a Counterpoint Research, a marca produz no país seus aparelhos de gama intermediária. A empresa conta com fábricas no Vietnã e na Índia. Por aqui, há duas fábricas, porém voltadas para fabricação para a produção interna.