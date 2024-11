Conta do Instagram roubada? Você só precisa do seu rosto para reaver perfil

Roubar conta de uma senhora de idade é muita falta de amor no coração

Diogo Cortiz

Helton Simões Gomes, colunista do UOL e apresentador do podcast, explicou que agora os trâmites para ter a conta de volta serão mais acessíveis. A Meta vai convidar a pessoa hackeada a enviar um vídeo para fazer a checagem, que envolverá comparar as imagens com as fotos do perfil.

Esse vídeo gravado vai ficar armazenado onde?

Dada a última experiência que a meta teve com privacidade, em que teve um escrutínio muito grande para saber onde os dados biométricos das pessoas eram armazenados, agora na ressurreição dessa tecnologia, teve uma preocupação muito grande com privacidade

Helton Simões Gomes

A informação é de que, ao ser enviado para a Meta, o vídeo será criptografado e descartado automaticamente após a verificação.