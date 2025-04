Trump realiza reunião hoje para definir o futuro do TikTok nos EUA

No domingo, Trump disse que um acordo com a ByteDance para vender o aplicativo de vídeos curtos, usado por 170 milhões de norte-americanos, seria fechado antes do prazo de 5 de abril.

A empresa de capital de risco norte-americana Andreessen Horowitz está em discussões para investir no TikTok como parte de um esforço liderado por Trump para ganhar controle do aplicativo, noticiou o Financial Times nesta terça-feira.

O TikTok e a Andreessen Horowitz não responderam imediatamente às solicitações de comentário da Reuters.

As negociações sobre o futuro do TikTok estão se concentrando em um plano para que os maiores investidores não chineses da ByteDance aumentem suas participações e adquiram as operações do aplicativo de vídeos curtos nos EUA, conforme noticiado pela Reuters no mês passado.

(Reportagem de David Shepardson e Nandita Bose em Washington e Juby Babu na Cidade do México)