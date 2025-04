Amazon enviou oferta ao governo Trump para comprar TikTok, diz NYT

A Amazon enviou uma oferta de compra do TikTok ao governo de Donald Trump, que busca um comprador americano para essa plataforma de origem chinesa, informou nesta quarta-feira (2) o jornal The New York Times.

O grupo de Seattle, Washington, enviou uma carta com sua proposta ao vice-presidente JD Vance e ao secretário de Comércio, Howard Lutnick, indicaram várias fontes ao jornal.

Trump busca intermediar a venda do TikTok, e no domingo afirmou que haveria "um acordo" antes do prazo de 5 de abril fixado para que a matriz da plataforma, ByteDance, ceda sua filial americana.