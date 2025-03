'Adolescência' traz impotência de famílias frente a big techs sem regulação

A série "Adolescência", recém-lançada pela Netflix, vem ensejando discussões sobre o papel das famílias e escolas no monitoramento das atividades online dos adolescentes, as consequências da construção e da perpetuação das masculinidades tóxicas, da violência misógina e do bullying no ambiente digital. São temas que suscitam, como saída, a construção de soluções multidisciplinares em curto, médio e longo prazos, no sentido de evitar a ampliação do adoecimento psíquico e promover o restabelecimento do diálogo, principalmente entre adolescentes e suas famílias.

O que parece ainda não estar sendo abordado a contento nessa equação difícil, contudo, é a urgentíssima necessidade de que se debata —e se enfrente— a maneira como os algoritmos das plataformas mais utilizadas por adolescentes podem amplificar conteúdos prejudiciais, lucrando com este tipo de engajamento e afetando negativamente o desenvolvimento dos adolescentes e suas interações.

O design manipulativo das redes sociais e das plataformas de vídeos, ao explorar a hipervulnerabilidade do cérebro de pré-adolescentes, tende a ampliar a assimetria de poder entre as famílias e as empresas. O que efetivamente podem fazer mães e pais, diante de tamanho poder exercido pela dominação algorítmica —que amplia o eco dos discursos mais violentos e restringe o acesso a conteúdos mais diversos a partir de seus sistemas de perfilamento?