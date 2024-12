Recuperação ‘paralela’ de conta no Instagram vira negócio e sai a R$ 6 mil

Amizade agora é coisa de robô. Até essa área historicamente humana está sendo invadida pela inteligência artificial. Atualmente as pessoas têm personalizado IAs para compartilharem sentimentos, afetos e confiança.

"As companhias de IA são a personificação digitalizada dos amigos imaginários. E tem gente que ganha dinheiro com isso. É genial", brinca Helton Simões Gomes no novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas.

Os "AI companions" (Companhia de IA, em tradução livre do inglês) são chatbots que funcionam como avatares que têm como função primordial serem "amigos" dos usuários. Com eles, tudo é personalizável e cada pessoa pode definir desde a personalidade até se esse avatar vai ser um personagem de filme ou não.

DEU TILT

