Contra estupro e assédio: como apps de transporte tentam proteger mulheres

Uma passageira gravou um motorista de aplicativo no Rio se masturbando, enquanto dirigia o veículo. No trajeto, o homem tentou estuprar a garota, que conseguiu abrir a porta do carro e fugir.

Ainda que apps tenham uma série de mecanismos de segurança, mulheres ainda são suscetíveis a serem atacadas. No caso do Rio, a vítima conseguiu denunciar o agressor e ele foi preso por importunação.

Para reforçar as medidas de segurança, consultamos os principais aplicativos para saber sobre seus recursos e o que fazer em situações de insegurança vividos pelas mulheres (no caso do Rio, a PC-RJ não informou em qual app o motorista trabalhava).