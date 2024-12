Passageiros reclamam de corrida por app mais cara; por que isso acontece?

Tanto a Uber, quanto a 99 ressaltam que o preço da viagem é definido de acordo com a oferta de passageiros e demanda de motoristas. "A 99 informa que o preço final da corrida utiliza uma equação que considera a distância percorrida e o tempo de deslocamento, que é definido de acordo com a oferta e demanda de motoristas parceiros por região".

A Uber é mais enfática e associa o aumento no preço das corridas às festas de fim de ano. "Historicamente há mais pessoas se movimentando pelas cidades e, consequentemente, fazendo mais viagens com a Uber. Pode acontecer de o preço ficar mais caro (dinâmico) para incentivar o equilíbrio de oferta e demanda. Vale reforçar que isso acontece não apenas no fim do ano, mas sempre em que há mais demanda do que oferta".

O UOL também entrou em contato com o inDrive, terceiro app de corridas mais popular nas lojas virtuais. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Combinação de fatores leva a aumento dos preços, diz empresário. "As pessoas recebem o 13º, acabam 'se dando ao luxo' de pegar mais viagens por aplicativo do que por transporte público, mas o número de motoristas disponíveis não aumenta na mesma proporção", explica Luiz Gustavo Neves, co-fundador da GigU - empresa que estima custos e ganhos aos motoristas de app. "Mas não podemos desconsiderar também o fator trânsito. Em cidades de apelo turístico, por exemplo, o trânsito fica muito mais congestionado", completa.

O congestionamento no trânsito paulistano disparou em dezembro. Segundo dados da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), até o dia 10, a média diária de lentidão foi de 509 km. É a maior para o mês desde 2019, ano anterior à pandemia de Covid-19, quando o indicador foi de 570 km/h.

O motorista ganha mais?

Apesar de não detalhar as taxas cobradas sobre o motorista, a Uber afirma que ele ganha proporcionalmente ao aumento no valor da corrida. Um artigo no site da empresa diz que a taxa de serviço varia viagem a viagem e recomenda que o motorista consulte o extrato semanal.