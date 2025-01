Apreensões e multa: entenda a guerra judicial entre prefeitura e apps em SP

A Uber liberou nesta quarta-feira (22) o serviço de transporte de pessoas em motocicletas em São Paulo. Com isso, a empresa se junta à 99 na briga contra a prefeitura para tentar liberar a modalidade na cidade. Anúncio foi feito um dia após a Justiça impedir que a concorrente fosse multada por manter serviço.

Entenda a disputa judicial

Prefeitura de São Paulo diz que serviço de 'mototáxi' por aplicativo é ilegal. A gestão de Ricardo Nunes (MDB) cita um decreto temporário de 2023 (62.144/23) que proíbe a modalidade na cidade, com a justificativa da preocupação com a saúde pública, pois há muitos acidentes letais na cidade com motociclistas. "Fica suspensa, temporariamente, no Município de São Paulo a utilização de motocicletas para a prestação do serviço de transporte individual remunerado de passageiros por meio de aplicativos", diz um trecho do decreto.

Nunes afirma que o transporte por 'mototáxi' "não é viável" na capital. "Não é viável ter o transporte de passageiros aqui na cidade. A única preocupação da prefeitura de São Paulo é proteger os motociclistas e o passageiro do motociclista". O prefeito declarou que vai entrar com uma queixa-crime contra as empresas 99 e Uber.