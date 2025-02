Menos acidentes e sem poluição: tuk-tuk é visto como alternativa a mototáxi

A Prefeitura de São Paulo passou as últimas semanas de janeiro querendo proibir o "mototáxi". Um grupo de trabalho, organizado pela própria prefeitura, no entanto, cita outra modalidade que tem menos acidente, não faz grande exigência física do passageiro e que permite transportar pessoas com segurança independente de chuva ou sol: o triciclo cabinado (ou tuk-tuk.

O que aconteceu

Após publicar decreto proibindo 'mototáxi', em 2023, a prefeitura criou um grupo de trabalho para estudar o tema. Participaram empresas de mobilidade, Bombeiros, SPTrans, CET e Secretaria Municipal de Saúde para dar sugestões de cuidados que a cidade deveria ter ao regulamentar o transporte individual de passageiros.

Documento falava que transporte de pessoas representava "grande risco de saúde pública", sugeria recomendações para eventual liberação (como um projeto piloto) e sugeria o uso de triciclos. O documento foi assinado no fim de maio de 2023.