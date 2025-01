Uber ônibus em São Paulo: veja valores, trajetos, horários e como reservar

Uber Shuttle é a nova modalidade de transporte fretado disponível no app Imagem: Divulgação

Passageiros conseguem acompanhar o trajeto do ônibus pelo app da Uber, e a passagem é um QR-Code, que é gerado após confirmar a reserva do assento paga no próprio aplicativo. Para encontrar a opção Shuttle (Fretado), basta inserir os endereços de origem e destino, e rolar para baixo no aplicativo.

Trajeto de ida e volta custa por volta de R$ 30, segundo a Uber. Numa simulação entre Guarulhos (av. Armando Bei, 405) e a região do Itaim Bibi (AV. Nova Independência, 1010), a reserva do assento custa R$ 34. Esse trajeto através de um carro UberX custaria cerca de R$ 85.

Início da operação prevê cinco trajetos, em que ônibus saem de manhã de Guarulhos sentido São Paulo, e no sentido oposto no período da tarde. São eles:

Trajeto 1 - Bonsucesso > Itaim Bibi > Jurubatuba

Trajeto 2 - Jardim Adriana > Itaim Bibi > Jurubatuba

Trajeto 3 - Vila Rio de Janeiro > Itaim Bibi > Jurubatuba

Trajeto 4 - Taboão > Itaim Bibi > Jurubatuba

Trajeto 5 - São João > Itaim Bibi > Jurubatuba

Uber diz que o ônibus é operado por uma associação de usuários de ônibus fretados em parceria com a Viação Mimo.