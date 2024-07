Relatos de dopagem em carros de app não são raros; veja como se proteger

A Polícia Militar também deve ser acionada, no telefone 190, ou é possível entrar em contato com o serviço de emergência dos próprios aplicativos. Os principais apps têm uma chamada de emergência para caso o passageiro precise.

No entanto, os cuidados começam antes de ingressar no veículo. É importante verificar se o nome do motorista e a placa do carro correspondem às informações fornecidas pelo app. Muitas plataformas também oferecem a opção de compartilhar a corrida e a opção de ligar para a polícia.

Também é importante que formalizar as denúncias com boletim de ocorrência. Só assim o Estado poderá punir o agressor.

Fontes: Matheus Herren Falivene, advogado e especialista em direito penal e direito penal econômico; Maria Luísa Dalla, especialista em segurança feminina.

*Com informações de matéria publicada em junho de 2022.