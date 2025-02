Tudo elétrico e carros a 160 km/h: o que o túnel de Musk para Dubai tem de diferente

Modelo de estação do sistema Loop, da The Boring Company Imagem: Divulgação/The Boring Company

Será semelhante ao Vegas Loop, que começou a transportar passageiros em VEs por meio de túneis em 2021. Ele tem cinco estações em torno de um centro de convenções na cidade dos EUA e tem como meta um total de mais de 100.

Musk, que também é proprietário da fabricante de veículos elétricos Tesla, da empresa aeroespacial SpaceX e foi nomeado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para dirigir o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, apresentou pela primeira vez sua visão de um sistema de transporte Hyperloop futurista há mais de uma década.

O Dubai Loop cobrirá as áreas mais congestionadas de Dubai, informou o escritório de mídia do governo do emirado no X, a plataforma social de propriedade de Musk.

O objetivo é transportar mais de 20.000 passageiros por hora inicialmente, com capacidade eventual de mais de 100.000 pessoas por hora.

Não foi informado o cronograma do projeto.