Por que as patinetes elétricas estão voltando para São Paulo?

Em 2020, todas as empresas que forneciam aluguel de patinetes elétricas deixaram de oferecer a modalidade devido à pandemia e pelo alto custo da operação. Na última semana, na sexta-feira (13), a Prefeitura retomou a operação, com novas empresas e mudanças pontuais nas regras de uso do meio de transporte.

O que aconteceu

A razão para a volta foi um decreto publicado em 30 de julho deste ano com uma atualização de regulamentação. Com isso, empresas, como a Whoosh, iniciaram o processo de credenciamento com a SMSUB (Secretaria Municipal das Subprefeituras) e definição das estações com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). A autorização final para início do serviço ocorreu na última semana.

Apesar da volta das patinetes, Prefeitura de São Paulo considera operação piloto. Por enquanto, só duas empresas estão habilitadas no CMUV (Comitê Municipal de Uso Viário) a oferecer o serviço: a Whoosh e a EasyJet, ambas com experiência de fornecimento da modalidade em outras cidades brasileiras. Companhias que encerraram a operação em 2020, como Uber e Grow, não estão entre as habilitadas.