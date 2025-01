Uber se junta à 99, ignora prefeitura e retoma 'mototáxi' em São Paulo

Na estreia da 99, na semana passada, o prefeito Ricardo Nunes chamou a empresa de "assassina". Para ele, a modalidade de transporte de pessoas causará uma "carnificina" na cidade. A Setram (Secretaria Executiva de Transporte e Modalidade Urbana), em nota, classificou como "ilegal e irresponsável" a modalidade. Como resultado, a prefeitura processou a 99 e apreendeu motocicletas.

Nunes afirmou que entrará com queixa-crime contra Uber e 99. Durante lançamento de novo trecho da Faixa Azul, nesta quarta (22), o prefeito informou que tomará medidas legais contra as empresas e disse que ficou sabendo da estreia do serviço da Uber pela imprensa.

Periferias são locais onde o "transporte público é menos presente". É o que diz Laura Lequain, head de Uber Moto no Brasil, em comunicado, explicando a decisão da escolha da área de atuação. A executiva diz que a modalidade de moto "é complementar ao serviço público" e nas viagens de "última milha", do ponto de ônibus ou estação de metrô até a casa, ou vice-versa.

Viagens de moto são até 40% mais baratas comparadas com o carro. Para pedir um Uber Moto, basta solicitar pelo aplicativo. Nos testes da reportagem, ainda não apareceu a opção, apesar de a Uber citar que já está operante.

Processo é parecido com o de chamar um carro por app. A diferença é que o motociclista carrega um capacete para emprestar para o 'garupa' (ou o 'garupa' pode usar o próprio capacete, caso tenha).

Transporte de passageiros por moto é alvo de disputa. De um lado, a Prefeitura tem um decreto (62.144/23) que proíbe a modalidade. Na época, a administração argumentou que poderia causar um colapso nos hospitais da cidade devido ao alto número de acidentes com motociclistas. Por outro lado, tem as plataformas alegando que há uma legislação federal (15.587/2012) que permite o funcionamento da modalidade — esse regramento, inclusive, é o que possibilita tanto 99 como Uber atuarem em centenas de cidades Brasil à fora.