'Minority Report' e deepfakes sexuais: as proibições de uso do PL sobre IA

Armas autônomas

Imagine um sistema de inteligência artificial que controle uma arma e que disparada conforme a vítima. Esse parece ser um dos cenários descritos no PL sobre IA, no terceiro inciso do artigo 13.

Identificação usando IA só pode em alguns casos

Entidades da sociedade civil queriam tirar completamente a menção ao uso de reconhecimento facial para identificação de pessoas do PL. No entanto, o texto final permite o uso em espaços públicos, mas com algumas condições.

A IA poderá ser usada em espaços acessíveis ao público (como estádios, por exemplo) para buscar vítimas de crimes, pessoas desaparecidas e para recaptura de "réus evadidos".