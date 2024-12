PL que regula IA avança adota escala de riscos e reduz pressão em big techs

O Senado aprovou o projeto de lei sobre inteligência artificial na noite de terça (10). Visto como um marco para o setor, especialistas consideram positivo o texto, aprovado em consenso entre governo e oposição. Mas, ressaltam que o projeto reduziu o escrutínio a big techs sobre algoritmos de recomendação e mudanças relacionadas aos feitos de IA nos trabalhadores.

Com a aprovação no Senado, o projeto segue para ser analisado na Câmara dos Deputados, onde deverá ser apreciado apenas no ano que vem e ainda sofrer alterações.

Entendendo o PL sobre IA: riscos, transparência e ANPD 'guardiã'

O projeto define regras para uso e desenvolvimento de inteligência artificial, além de definir direitos para as pessoas.