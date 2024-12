Senado aprovou marco regulatório da IA: aqui estão os erros e os acertos

A lei define que os titulares de direitos de autor e conexos podem proibir o uso de seus conteúdos para o treinamento de IAs comerciais.

O texto ainda prevê a remuneração pelo uso de obras e avança em uma área cinzenta em que as empresas se posicionavam para usar conteúdos protegidos.

Agora, resta saber como tudo isso vai funcionar na prática.

Mesmo após a aprovação do texto no Senado, ainda não existe um consenso sobre a necessidade de uma regulação da IA neste momento.

Alguns especialistas defendem que a regulação imediata irá dificultar o desenvolvimento da tecnologia, enquanto outros argumentam que regular a IA quando estiver mais difundida será muito difícil.

A situação atual me lembra do "Dilema de Collingridge". Descrito no livro "The Social Control of Technology", o autor trata dessas dificuldades de se propor aspectos regulatórios para tecnologias emergentes.