'Não dá para levar ao bar': jovens estão largando tudo por amigos de IA

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Conta teen do Instagram; Amigos de IA; Indústria de reativação de contas no Insta)

Amizade agora é coisa de robô. Até essa área historicamente humana está sendo invadida pela inteligência artificial. Atualmente as pessoas têm personalizado IAs para compartilharem sentimentos, afetos e confiança.

"As companhias de IA são a personificação digitalizada dos amigos imaginários. E tem gente que ganha dinheiro com isso. É genial", comenta Helton Simões Gomes, colunista do UOL.