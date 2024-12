Investigação interplanetária: como foi o primeiro 'acidente aéreo' em Marte

Helicóptero foi a primeira aeronave a voar em outro planeta. O voo final, chamado de "72", havia sido planejado como um "breve salto vertical". De acordo com a Nasa, a expedição iria avaliar os sistemas de voo do Ingenuity e fotografar a área. Os dados da aeronave indicam que o helicóptero subiu 12 metros, pairou e capturou imagens, em movimentos dentro do esperado pelos especialistas. "O Ingenuity iniciou sua descida aos 19 segundos e, aos 32 segundos, o helicóptero estava de volta à superfície e interrompeu as comunicações", relata a agência.

As imagens recuperadas mostraram que o helicóptero havia sofrido danos nas pás do rotor. Uma imagem capturada pelo veículo espacial Perseverance, registrada em fevereiro, mostra o Ingenuity parado próximo a uma ondulação de areia no solo de Marte. Uma das pás do rotor está a cerca de 15 metros de distância do restante do helicóptero.

Imagem capturada pelo veículo espacial Perseverance mostra a pá do rotor à esquerda e, à direita, o Ingenuity. A distância entre o helicóptero e a pá é de 15 metros Imagem: Divulgação/NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS

Segundo os engenheiros, o solo irregular pode ter prejudicado o voo 72 e o pouso seguro. O sistema de navegação visual do Ingenuity foi projetado para rastrear a superfície de Marte com uma câmera voltada para baixo, considerando um terreno texturizado e plano. "Essa capacidade limitada de rastreamento foi mais do que suficiente para realizar os primeiros voos do Ingenuity mas, no voo 72, o helicóptero estava em uma região da cratera de Jezero repleta de ondulações de areia íngremes e relativamente indefinidas", explica o artigo publicado no site da agência.

As fotografias tiradas depois do voo indicam que os erros de navegação criaram altas velocidades horizontais no pouso. Os dados indicam que, 20 segundos após a decolagem, o sistema do Ingenuity não conseguiu encontrar características de superfície suficientes para realizar o rastreamento de forma adequada. Ao pousar em alta velocidade, o helicóptero inclinou e rolou.