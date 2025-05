Para evitar multa da UE, Microsoft propõe reduzir preço do Office sem o Teams

A Microsoft fez oferta para tornar o Office sem o Teams mais barato do que quando vendido com o aplicativo de comunicação, disseram órgãos de defesa da concorrência da União Europeia nesta sexta-feira, o que poderá poupar a empresa de uma grande multa e aliviar tensões com os Estados Unidos.

A Comissão Europeia disse que buscará comentários de rivais e clientes antes de decidir se aceitará a oferta.

Se aceitar, o órgão executivo da UE encerrará um caso de longa duração desencadeado por uma reclamação de 2020 da Slack, controlada pela Salesforce, que poderia ter resultado em uma enorme multa antitruste para a gigante da tecnologia dos EUA. A alemã alfaview também reclamou.