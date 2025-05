Apple bloqueia acesso ao Fortnite nos EUA e na UE, diz Epic Games

A Epic, um estúdio de videogames com sede nos Estados Unidos, tem entre os principais investidores a chinesa Tencent, que é a maior produtora do setor no mundo. O Fortnite foi lançado em 2017 e seu formato de "battle royale", em que ganha o último jogador que restar no game, tornou-se um sucesso instantâneo, atraindo milhões de jogadores.

Desde 2020, no entanto, a Epic trava uma batalha legal com a Apple, depois que a empresa alegou que a prática da Apple de cobrar até 30% de comissão sobre pagamentos dos jogadores violava as regras antitruste dos EUA.

A Apple baniu o Fortnite de sua loja de aplicativos em 2020, mas permitiu que o jogo voltasse no ano passado após a pressão das autoridades da União Europeia para que as grandes empresas de tecnologia cumprissem a Lei de Mercados Digitais do bloco.

No ano passado, a Apple também aprovou o game no mercado de jogos da Epic Games em iPhones e iPads na Europa.

A Epic Games também venceu um processo contra a Apple no início deste mês.

(Por Supantha Mukherjee)