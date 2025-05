Patria lança plataforma de data center com investimento inicial de US$1 bilhão

O investimento do Patria na Omnia será canalizado por meio de um de seus fundos de infraestrutura e se concentrará principalmente em inteligência artificial, com a empresa buscando atender às necessidades dos principais participantes globais de tecnologia.

Rodrigo Abreu, sócio operacional de infraestrutura digital do Patria e presidente-executivo da Omnia, afirmou que o "foco é desenvolver projetos de grande escala que atendam às principais empresas de tecnologia do mundo - um grupo de 10 a 15 empresas globais".

O Patria havia criado anteriormente a Odata, uma empresa de data center que foi adquirida pela Aligned Data Centers, sediada nos EUA, em 2023.

A Omnia se concentrará no Brasil, México e Chile, utilizando exclusivamente fontes de energia renováveis.

O primeiro campus está programado para ser construído no Brasil, com previsão de início das obras no segundo semestre deste ano. O local exato do projeto, no entanto, ainda não foi divulgado.

Abreu afirmou que o Brasil oferece boas localizações em áreas metropolitanas e, assim como o restante da América Latina, possui um ambiente regulatório relativamente favorável e neutralidade geopolítica, o que torna o país um local atraente para esses investimentos.