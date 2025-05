Semanas após lançamento da Alexa+, poucos usuários têm acesso à IA

Acessada principalmente por meio de televisores da Amazon e dispositivos Echo, a Alexa pode definir temporizadores, responder a consultas de pesquisa e informar a previsão do tempo se o usuário solicitar em voz alta.

Embora a assistente de voz Siri, da Apple, tenha precedido a Alexa original em três anos, foi o serviço da Amazon que impulsionou a aceitação dos assistentes de voz.

A reformulação que resultou na Alexa+, com IA generativa, tem o objetivo de revitalizar o serviço de uma década e ajudar a Amazon a competir com os chatbots da OpenAI e Meta, entre outros. A Amazon investiu bilhões no desenvolvimento da Alexa desde que ela foi lançada, em 2014, mas a assistente não tem sido lucrativa. A visão de que os clientes a usariam para fazer compras por voz também nunca se concretizou.

As empresas de tecnologia normalmente contam com uma combinação de analistas, revisores de produtos, influenciadores de mídia social e repórteres para ajudar a divulgar seus mais novos dispositivos ou serviços. A Apple, considerada uma mestra do marketing, dá aos participantes do evento de lançamento acesso limitado aos seus iPhones ou laptops para as primeiras avaliações, seguidas de um exame mais detalhado dias ou semanas após o anúncio.

A própria Amazon deu aos avaliadores tempo para testar seu novo dispositivo Kindle colorido em um evento em outubro, antes de disponibilizá-lo para compra duas semanas depois.

Em setembro de 2023, a Amazon exibiu uma versão da Alexa com inteligência artificial generativa e disse que os clientes receberiam uma "prévia" dela em algumas semanas. Ela nunca chegou.