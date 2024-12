Nova era da IA: ela comprará tíquete aéreo e fará mercado do mês para você

Até agora o Google reinou quase que sozinho nas buscas online. Se depender da OpenAI, no entanto, essa liderança tranquila está prestes a acabar. A dona do ChatGPT lançou seu motor de pesquisa com inteligência artificial para entregar algo que as pessoas já estavam querendo: vasculhar a internet e receber os resultados processados por IA generativa.

"É uma mudança de paradigma", afirma Diogo Cortiz, colunista do UOL.

Para decidir qual é o melhor buscador, Deu Tilt colocou frente à frente o SearchGPT, da OpenAI, e o AI Overview, do Google.

DEU TILT

Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana completo.