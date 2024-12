Cavar até chegar na China: será que isso é possível mesmo?

Hoje, sou geofísico e sei que a resposta para a pergunta do título é não. Sei muito mais sobre a estrutura da Terra, que tem três camadas principais:

A camada externa, chamada crosta, é muito fina, de rocha leve. Sua espessura, comparada ao diâmetro da Terra, é similar à espessura da casca de uma maçã em relação ao seu diâmetro. Quando eu cavava buracos no quintal, estava arranhando o topo da crosta terrestre.

O manto, que fica abaixo da crosta, é muito mais espesso, como a polpa da maçã. É feito de rocha forte e pesada que flui para cima até alguns centímetros por ano, à medida que as rochas mais quentes se afastam do centro da Terra e as mais frias afundam.

O núcleo, obviamente no centro da Terra, é feito de metal líquido e sólido superaquecidos. As temperaturas são de 2.500 a 5.200 graus Celsius.

As camadas externas da Terra exercem pressão sobre as camadas inferiores, e essas forças aumentam constantemente com a profundidade, assim como acontece no oceano. Pense em como a pressão em seus ouvidos fica mais forte à medida que você mergulha mais fundo.

Isso é relevante para a escavação da Terra, porque quando um buraco é escavado ou perfurado, as paredes ao longo das laterais do buraco estão sob enorme pressão da rocha sobrejacente e também são instáveis porque há espaço vazio ao lado delas. Rochas mais fortes podem suportar forças maiores, mas todas as rochas podem falhar se a pressão for muito grande.